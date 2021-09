A família de Petito reportou a jovem como desaparecida a 11 de setembro, depois de perder contato com ela enquanto fazia uma viagem com seu companheiro Brian Laundrie, que voltou para a Flórida sem a jovem.

O FBI anunciou que o mandado de prisão de Laundrie foi emitido por um tribunal em Wyoming, onde o corpo de Petito foi descoberto no domingo, e citou uma suposta fraude de cartão de crédito no processo.

O anúncio da morte de Petito foi feito após a confirmação do médico legista, que determinou ainda que a morte se tratou de um homicídio, sem adiantar, porém, a causa da morte.

"O médico legista do Condado de Teton, Dr. Brent Blue, confirmou que os restos mortais são de Gabrielle Venora Petito, data de nascimento 19 de março de 1999. A determinação inicial para de morte é homicídio", confirmou o FBI local no Twitter. "A causa da morte permanece pendente dos resultados finais da autópsia", acrescenta.

Petito, de 22 anos, largou o emprego e colocou todos os seus pertences numa carrinha para cruzar o país com Laundrie, numa aventura que começou em julho e era documentada nas suas redes sociais.

Mas depois Petito desapareceu e uma busca em massa teve início, Laundrie, de 23 anos, foi declarado uma "pessoa de interesse" no caso. O jovem recusou-se a cooperar com a polícia e desapareceu.

O FBI pediu a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Laundrie entrasse em contato com a polícia e informou que estava à procura de detalhes dos utilizadores do acampamento de Spread Creek no final do mês passado.

"Nenhum dado é muito pequeno ou insignificante", disse o agente do FBI Michael Schneider. Um legista confirmou a identidade do corpo de Petito na terça-feira e afirmou que se tratava de um homicídio.

Nas imagens da viagem que o casal publicava nas redes sociais, pareciam felizes junto à sua pequena carrinha branca. No entanto, em agosto, a polícia de Utah atendeu uma denúncia de violência doméstica envolvendo Petito e Laundrie.