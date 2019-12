Quando é que sabemos resultados?

As urnas abrem às 07h00 e fecham pelas 22h00. Logo de seguida as televisões devem dar a conhecer os resultados à boca das urnas, que se têm revelado bastante acertados. No entanto, os resultados finais são dados a conhecer durante a noite de 12 de dezembro e no dia seguinte. Uma vez contados os votos, o líder do partido vencedor vai então fazer a sua visita à rainha para pedir permissão para formar o governo.

O que aconteceu nas eleições de 2017?

Nem os conservadores nem os trabalhistas, os dois maiores partidos, conseguiram uma maioria de deputados (326), o que obrigou Theresa May a firmar uma coligação com o Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte para formar governo. À data, o Partido Conservador conquistou 318 assentos parlamentares, face aos 262 do Partido Trabalhista. No entanto, desde então ambos os partidos perderam deputados.

Qual é a composição atual do parlamento britânico?

Atualmente a composição do parlamento britânico é a seguinte: 298 deputados conservadores, 243 trabalhistas, 35 do Partido Nacional Escocês (SNP), 20 democratas liberais, 10 do Partido Democrata Unionista, 24 deputados independentes; 7 do Sinn Féin, 5 do Grupo Independente para a Mudança; 4 do Partido do País de Gales; 1 dos Verdes, 1 Speaker e há 2 lugares vazios.

O que é que preocupa os britânicos?

Segundo um estudo da Ipsos citado pela BBC, o Brexit e o estado do Serviço Nacional de Saude estão entre as principais preocupações dos britânicos, seguidos da questão da criminalidade, da economia (leia mais aqui) e da imigração.

O que dizem as sondagens?

Os conservadores seguem à frente nas intenções de voto com 43%, e com possibilidade de alcançar a tão desejada maioria. No total, segundo o YouGov, um instituto britânico de referência a nível internacional sondagens, conseguem 339 deputados. Já os trabalhistas, com 34% das intenções de voto, ficam-se pelos 231 deputados. Saiba mais aqui.

Quais são os cenários possíveis?

Ora então, vamos a eles:

1) Os conservadores conquistam uma maioria absoluta e Boris Johnson tem condições para lançar antes do Natal o processo de ratificação do acordo do Brexit que negociou com Bruxelas para aprovação final em janeiro, permitindo uma saída a 31 de janeiro, após três adiamentos.

Este acordo de saída estabelece as condições para o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia após 47 anos de um "casamento" tumultuoso, em termos de direitos dos cidadãos e do cumprimento de compromissos financeiros. Também introduz um período de transição até o final de 2020, prorrogável, e aborda o problema da fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, membro da UE.

Mas a saga não vai parar por aí. Londres terá até 31 de dezembro de 2020 para negociar o seu futuro relacionamento com o vizinho europeu. Um prazo que parece impossível, uma vez que este tipo de negociações tende a levar anos.

2) Os conservadores vencem sem maioria e são obrigados a procurar aliados para formar governo. Como demonstrado nos últimos meses, governar com aliados pode levar a bloqueios e reduzir as hipóteses de Boris Johnson levar avante o Brexit sem impedimentos, ressuscitando o temido cenário de um divórcio da UE sem acordo. Isto complicaria as difíceis negociações comerciais com o bloco europeu numa fase posterior. Em 2017, Theresa May teve de se associar ao Partido Unionista da Irlanda do Norte (DUP), que tinha 10 deputados ultraconservadores em Westminster. O DUP opõe-se a qualquer hipótese do retorno de uma fronteira entre a província britânica e a República da Irlanda, membro da União Europeia, após 20 anos de paz que encerraram décadas de violência entre as duas regiões.

3) É facto que uma maioria absoluta trabalhista parece fora do alcance de Jeremy Corbyn, mas se fosse o caso o atual líder da oposição conseguiria as chaves do número 10 de Downing Street (residência oficial do primeiro-ministro) e teria condições para renegociar o acordo de saída da UE concluído por Boris Johnson e submetê-lo dentro de seis meses a um novo referendo, com a opção de permanecer no bloco europeu.

Já no caso de vencer com minoria, poderia sempre tentar formar uma aliança com os independentistas do SNP, contrários ao Brexit. Na verdade isto poderia trazer-lhe problemas mais tarde, já que enfrentaria a vontade do SNP de realizar um referendo sobre a independência da Escócia, seis anos depois de uma votação em que venceu o "não".

As cartas estão lançadas, agora é aguardar pela decisão dos britânicos. Acompanhe as eleições ao minuto em 24.sapo.pt a partir das 07h00.

