O Papa recebeu, na manhã deste sábado, na Sala Paulo VI, os doadores do presépio e da árvore de Natal na Praça de São Pedro, bem como do presépio na Sala Paulo VI, a quem agradeceu as doações dos símbolos que serão contemplados pelos peregrinos do mundo inteiro.

De acordo com o Vatican News, Francisco deixou um agradecimento especial às crianças que participaram na decoração da árvore — um abeto branco de 30 metros oriundo da pequena aldeia de Rosello, na montanha, com apenas 182 habitantes —, aos artesãos e marceneiros que esculpiram os presépios e ainda aos que cultivaram abetos e árvores menores, destinadas a outras decorações no Vaticano.

"A árvore e o presépio são dois símbolos que continuam a fascinar jovens e adultos. A árvore, com as suas luzes, recorda-nos Jesus que vem iluminar as trevas e a nossa existência de pecadores e sofredores neste mundo. Como as árvores, também os homens precisam de raízes, pois só quem está enraizado em boa terra permanece firme, cresce, amadurece e resiste às intempéries. É importante valorizar as raízes da vida e da nossa fé", disse o Papa Francisco.

Quando ao presépio, o Papa lembrou que representa "o nascimento do Filho de Deus na sua pobreza genuína". "O silêncio favorece a contemplação do Menino Jesus, ajuda-nos a uma maior intimidade com Deus, na sua fragilidade e simplicidade de recém-nascido, deitado num presépio. Para celebrar o Natal, devemos redescobrir a surpresa e o espanto da pequenez de Deus no presépio e na pobreza de um estábulo e tornar-nos pequeninos", acrescentou.

Este ano, as figuras do presépio exterior — em tamanho real — vêm de Sutrio, na província de Udine, na região de Friuli Venezia-Giulia, no norte da Itália, e são feitas de madeira, totalmente esculpidas à mão.

Para garantir a sustentabilidade, a madeira de cedro utilizada vem da poda de árvores de jardins públicos ou privados, pelo que nenhuma árvore foi totalmente cortada para o efeito.

Além das figuras tradicionais — Menino Jesus, Nossa Senhora, S. José, Anjo, burro, vaca e os três Reis Magos —, foram acrescentados elementos característicos da zona de onde provém o presépio. Assim, é possível ver na representação um carpinteiro, em homenagem a todos os artesãos de Sutrio; uma tecelã no tear, uma típica arte feminina de Carnia; e ainda o 'Cramar', o representante de uma antiga profissão de comerciantes itinerantes.

Foi também instalado um presépio, oferecido pela Guatemala, na Sala Paulo VI. A representação da Natividade é composta pela Sagrada Família e por três anjos.

Os trabalhadores começaram a montar a estrutura para o presépio que enfeita a Praça São Pedro este Natal no dia 15 de novembro. Como é tradição, as decorações natalícias no Vaticano só vão ser retiradas após a Festa do Batismo do Senhor, a 8 de janeiro de 2023.