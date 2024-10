Um homem foi encontrado vivo após passar mais de dois meses à deriva num barco no Mar de Okhotsk, com outras duas pessoas que acabaram por morrer.

Segundo as autoridades regionais, "no dia 9 de agosto de 2024, dois homens e um adolescente de 15 anos, filho de um deles, partiram no barco Catamarã Baikat 470" da região de Khabarovsk, na ilha de Sakhalin.

Pouco depois, o contacto com a embarcação perdeu-se.

No dia 14 de outubro, uma embarcação de pesca encontrou-o a cerca de 1.000 km de onde tinha partido, na Península de Kamchatka.

Segundo a agência Ria Novosti, o sobrevivente chama-se Mikhail Pichugin e os mortos são o irmão Sergei, de 49 anos, e o sobrinho Ilia, de 15.

A esposa, Ekaterina, acredita que o marido só sobreviveu devido ao excesso de peso. "Pesava cerca de 100 quilos", disse à agência de notícias.

Segundo uma televisão russa, quando o homem foi encontrado pesava cerca de 50 quilos.