"A tripulação do navio-tanque médio "Kama" do destacamento de navios de guerra da Frota do Norte, em missão de longo alcance na parte central do Oceano Atlântico, recebeu um sinal de emergência de um iate em perigo”, disse o departamento da Defesa Russa citado pela agência de notícias TASS.

“Para ajudar a tripulação, o petroleiro "Kama" desviou-se da Frota do Norte em nova rota e dirigiu-se para a área do acidente ", disse o departamento.

De acordo com a TASS, uma equipa de inspeção conseguiu resgatar uma pessoa, os seus pertences pessoais e o seu cão trazendo-a a bordo do navio-tanque russo.

Trata-se de um cidadão francês chamado Lucas Monteu e que viajava sozinho no Atlântico com o seu cão, escreve a agência de notícias.

O acidente deu-se depois de uma tempestade em alto-mar, o aparelho de direção do iate falhou e a água começou a entrar.

Depois de tentar solucionar o problema sozinho, o velejador francês emitiu um sinal de socorro (SOS) que foi intercetado pela Frota do Norte, descreve a agência de notícias russa.