O grego Giannis Antetokounmpo voltou a ser o melhor jogador dos Bucks, com 20 pontos, oito ressaltos e oito assistências, com a equipa de Milwaukee a ter outros seis jogadores com pelo menos uma dezena de pontos – Khris Middleton (19), Eric Bledsoe (18), George Hill (16), Nikola Mirotic (10), Ersan Ilyasova (10) e Malcolm Brogdon (10).

A melhor equipa da fase regular somou quatro vitórias consecutivas, após perderem o primeiro jogo da série com os Celtics, naquela que é, até ao momento, o único desaire nos ‘play-offs’.

Nos Celtics, finalistas do Este em 2018, Kyrie Irving marcou 15 pontos, mais um do que Jayson Tatum e Marcus Morris.