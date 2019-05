Apesar do calor, numa sala do segundo piso da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), um grupo de alunos juntou-se para discutir a abstenção com Sofia Colares Alves, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. A iniciativa foi organizada na tarde de uma terça-feira pela associação de estudantes daquela faculdade e pelo Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais.

Longe de cheia, na sala comprida juntaram-se jovens ávidos de ouvir a “doutora Sofia Colares Alves”, como lhe vão chamando sempre que a ela se dirigem. A caminhada para a eleição de um novo Parlamento Europeu é feita a passo rápido e a abstenção, ou seja, a percentagem de eleitores que fica em casa, é o ponto da discussão.

Para estes jovens, há uma indiferença pela União Europeia — mas também o desconhecimento sobre quanto da comunidade tem impacto no país.

“Não sou ateniense, nem grego, sou um cidadão do mundo”. Isto há de ter dito Sócrates. Não o ex-primeiro-ministro, mas o da Grécia Antiga (ou do mundo antigo, para que se faça justiça às palavras). Está escrito nos azulejos da estação de metro da Cidade Universitária, em Lisboa. Hoje, estes jovens universitários do Porto, são tanto da Invicta como de Lisboa. Tanto de Portugal como da Grécia. Da Polónia, da Holanda; de Espanha ou de França — da Europa ou do mundo.

Mas quem são os jovens que votam nestas Europeias? Já fora da Faculdade de Letras, o SAPO24 perguntou a seis destes os motivos que os levam às urnas, bem como aquilo que acham do que é ser europeu. Se uns acreditam que o voto é tanto um direito como um dever, outros acham-no essencial, nem que seja para reclamar.

Inês vem de uma família transnacional, nem é portuguesa, nem italiana — é europeia

Quando lhe perguntamos se é portuguesa ou europeia, Inês dispara logo na resposta: europeia. Filha de pai italiano e mãe portuguesa, a jovem frequenta o mestrado em Ciência Política da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, estando a preparar uma dissertação em torno da União Europeia.

“Fui criada exatamente com a ideia de que estes são os lugares de onde venho, não quem eu sou. Sou europeia e ser europeu é ser de algo muito maior que nós. E isso é muito libertador”, diz a jovem ao SAPO24.

“O facto de podermos dizer que somos europeus, quer dizer que Portugal faz parte de nós; Itália faz parte de nós. É de onde eu venho, foram os países que me construíram, mas o que está em Varsóvia faz parte de quem eu sou e o que está em Inglaterra também faz parte de quem eu sou”, acrescenta Inês.

Apesar disso, foi só depois da experiência Erasmus, de sair porta fora para estudar longe do Porto que Inês se apercebeu de uma “identidade europeia”. “Foi a primeira vez que eu entendi quem são os outros europeus — e é isso que é a União Europeia e que eu acho que às vezes as pessoas não entendem: são as pessoas e o facto de a UE ser um espaço no mundo onde as pessoas podem ser efetivamente livres; é um espaço aberto a todos”.

Todos, são mesmo todos, inclusive os críticos, relembra a jovem: “o Parlamento Europeu não barrou a entrada a Nigel Farage [defensor do Brexit], por muito que certamente ele irrite muitos eurodeputados”.

"Aquilo que me faz ir para a frente [votar], é pensar que a União Europeia não é Bruxelas, não é Estrasburgo — somos nós”, resume.

"Essencialmente sinto-me muito representada pela Comissão, exatamente porque a Comissão tende a ser mais neutra e não está ali a defender o interesse de um país ou de alguns países, mas a defender interesses de um grupo”, explica.

Inês diz ainda que gostava que “existissem partidos transnacionais”. O caminho ainda está longe, mas a jovem acredita que “é algo que se vai conseguir devagar, com os anos, com uma nova geração de políticos que há de chegar”.

“A União Europeia criou um espaço para toda a gente falar; deu um espaço a todos os países para discutir, debater e resolver os problemas que às vezes existem. Ainda há pouco tempo vimos a situação de Itália e França, que tiveram uns problemas ali com a fronteira. A União Europeia dá-lhes uma oportunidade de debaterem, de falarem, de terem um diálogo construtivo. Isto é algo que dantes não existia”, conta.

Bruno é português há um ano e vai votar pela primeira vez numas Europeias