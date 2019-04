"Nervos de aço! Conversei com os comandantes de todas as REDI e ZODI [chefes militares] do país, que me manifestaram a sua total lealdade ao Povo, à Constituição e à Pátria. Apelo à máxima mobilização popular para assegurar a vitória da Paz. Venceremos!"

Foi esta a mensagem partilhada por Nicolás Maduro através da rede social horas depois de Juan Guaidó anunciar hoje que os militares deram “finalmente e de vez o passo” para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação” do Governo do Presidente Nicolás Maduro.

"O 01 de maio, o fim definitivo de usurpação começou hoje", disse Guaidó num vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter, no qual está acompanhado por um grupo de soldados na base de La Carlota, a leste de Caracas.

Neste vídeo, o presidente interino da Venezuela, reconhecido por meia centena de países, apelou também à mobilização popular, o que levou centenas a sair à rua e confrontos.

A versão do Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é outra e garante que foi “derrotada a tentativa de golpe de Estado” promovida por "um reduzido grupo de militares traidores".