O Presidente do Brasil convocou uma reunião de emergência para discutir a situação na Venezuela. Jair Bolsonaro manifestou ainda a sua solidariedade com o povo venezuelano, considerando o seu homólogo um ditador, que escraviza a sua própria população. No Twitter escreveu: "O Brasil se solidariza com o sofrido povo venezuelano escravizado por um ditador apoiado pelo PT, PSOL e alinhados ideológicos. Apoiamos a liberdade desta nação irmã para que finalmente vivam uma verdadeira democracia";