O exército de Israel confirmou hoje ter matado o líder do Hamas, Yahya Sinwar.

Benjamin Netanyahu afirmou ainda que "o mal sofreu um duro golpe" com a morte do líder do grupo islamita, acusado dos ataques de 7 de outubro.

Israel confirmou hoje que matou o principal líder do Hamas e mentor dos ataques de 07 de outubro, Yahya Sinwar, o homem mais procurado do grupo islamita palestiniano na ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

“O assassino em massa Yahya Sinwar, responsável pelo massacre e atrocidades de 07 de outubro, foi eliminado pelos soldados [das forças israelitas]”, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, numa declaração à imprensa.

A confirmação surge após informações anteriores darem conta da elevada probabilidade de um dos mortos resultantes de uma operação de rotina do Exército israelita, na quarta-feira na Faixa de Gaza, ser Yahya Sinwar, embora ainda sujeito a testes ADN.

O alto dirigente do Hamas tinha ascendido à liderança do grupo palestiniano após a morte de Ismail Haniyeh, num ataque israelita em Teerão no final de julho.