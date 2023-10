Jon Fosse nasceu em 1959 em Haugesund, na costa ocidental da Noruega. A sua imensa obra abrange uma variedade de géneros e é constituída por uma grande variedade de peças de teatro, romances, colecções de poesia, ensaios, livros infantis e traduções.

Embora seja atualmente um dos dramaturgos mais representados em todo o mundo, é também cada vez mais reconhecido pela sua prosa. O seu romance de estreia, Raudt, svart, de 1983, tão rebelde como emocionalmente cru, abordou o tema do suicídio e, em muitos aspectos, deu o mote para a sua obra posterior.

Em Portugal, Jon Fosse é publicado pela Cavalo de Ferro, chancela da Penguin, que divulgou o ano passado um artigo com cinco curiosidades sobre o autor:

1. Começou a escrever peças de teatro em 1993 porque estava falido;

2. Tem residência honorária nas propriedades do Palácio Real de Oslo;

3. Tem seis filhos (o último nasceu quando Fosse já tinha 60 anos);

4. Teve problemas com álcool e um desmaio em 2012 fez com que mudasse de vida;

5. Trabalhou no livro Septology sempre entre as quatro e as nove da manhã.

Os Prémios Nobel têm um valor pecuniário de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 950 mil euros). O dinheiro provém de um legado deixado pelo criador do prémio, o inventor sueco Alfred Nobel, que morreu em 1896.

Após o da Medicina na segunda-feira, o da Física na terça e o da Química na quarta, este é o quarto Nobel a ser anunciado, seguindo-se nos próximos dias os galardões relativos à Paz e Economia.

Prémios Nobel já anunciados: