Em comunicado, a universidade sublinha que estas iniciativas são oportunidades únicas para a universidade, enquanto escola de Ciências Médicas, intervir na sociedade e transferir competências da academia para a vida real das pessoas.

A primeira sessão vai ter lugar no dia 20 de fevereiro, entre as 9h30 e as 10h20, e terá como tema a “Introdução à Nutrição Comunitária”. Durante esta aula, os participantes vão poder compreender como as escolhas alimentares individuais influenciam não apenas a saúde pessoal, mas também o bem-estar da comunidade, sendo esta aula coordenada pela Prof.ª Doutora Catarina Roquette Durão.

No dia seguinte, 21 de fevereiro, serão desmistificados os rótulos das embalagens para uma melhor compreensão dos alimentos e do seu valor nutricional, ajudando a escolhas conscientes para uma dieta equilibrada. Lecionada pela Prof.ª Doutora Cláudia Marques, a aula sobre “Rotulagem” vai decorrer entre as 10h30 e as 11h20, num formato presencial.

A terceira aula será sobre os “Princípios de epidemiologia nutricional”, como uma ciência básica da nutrição comunitária e saúde pública e decorre a 5 de março, a partir das 9h30.

Segundo Conceição Calhau, subdiretora para a Extensão à comunidade e Coordenadora da Licenciatura em Ciências da Nutrição: “A NOVA Medical School como escola médica assume o seu papel na sociedade no que toca à transformação do ecossistema de saúde. Tem vindo a reforçar este compromisso, assente num dos pilares fundamentais da instituição – a extensão à comunidade, com o propósito de aumentar a literacia em saúde. Uma vez que hábitos alimentares inadequados têm deixado a sua marca naquilo que tem sido o panorama nacional (e internacional) das doenças mais prevalentes, abrir as portas da faculdade a todos os que queiram melhorar os seus conhecimentos na área da alimentação e da nutrição é, não só contribuir para uma sociedade mais informada, mas também com competências para a mudança, tendo um papel determinante na sensibilização para a importância das rotinas alimentares para a prevenção da doença e assim promoção da saúde e longevidade”.

As três sessões decorrem em formato presencial na sede da NOVA Medical School, no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa. As inscrições são feitas exclusivamente através do email communityengagement@nms.unl.pt até 48 horas antes da realização da aula.

A par destas aulas abertas à comunidade, decorrem também aulas dirigidas a profissionais de saúde, nomeadamente sobre “padrões alimentares na gestão e prevenção da diabetes mellitus e as suas complicações” (a 9 de março) e para Gastroenterologistas versando o tema “fibras” (a 13 de março).