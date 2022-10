Mais uma polémica no Irão, a envolver uma mulher e as forças de autoridade daquele país. A BBC revelou esta sexta-feira um vídeo, que corre nas redes sociais, onde é visível um polícia anti-motim a agredir sexualmente uma cidadã, enquanto tentava prendê-la.

O incidente terá ocorrido na Praça Argentina, em Teerão, na última quarta-feira. O vídeo mostra então um grupo das forças de autoridade, com equipamento de proteção, a cercar uma mulher em plena via pública. Um dos polícias acaba por agarrá-la no pescoço e leva-a para junto de um grupo de outros elementos policiais. Nessa altura, surge então um dos seus colegas e coloca uma das mãos nas nádegas da mulher, que se agacha, ao mesmo tempo que é cercada.

Num dos vídeos partilhados, ouve-se uma voz feminina a dizer: "Estão a puxar-lhe o cabelo". A mulher acabou por fugir, mas isso não travou a ira de quem assistiu à cena.

A polémica causou mais impacto nas redes sociais, com vários pedidos de demissão do comandante da polícia de Teerão, por parte dos utilizadores, o que levou a que o departamento iniciasse uma investigação ao incidente, de acordo com a agência de notícias estatal Irna.