A procura pelo paradeiro do dono ou dona desta pen drive, de acordo com o The Guardian, foi mesmo à escala mundial e revelou que, afinal de contas, pertence à pessoa que ajudou a recolher e enviar as ditas fezes para o laboratório que encontrou o dispositivo de armazenamento.

Se não está familiarizado com esta história, recorde-se que, no início da semana passada, um grupo de cientistas neozelandeses que examinavam uma amostra congelada de fezes de foca-leopardo encontraram uma pen drive [um dispositivo de armazenamento móvel usado para guardar documentos digitais] que continha imagens de leões-marinhos numa praia. As fezes ficaram armazenadas num congelador durante mais de um ano e foram descongeladas para uma investigação sobre as focas-leopardo.

Ora, a pessoa em questão — e proprietária da agora célebre pen drive — é a neozelandesa Amanda Nally, a única voluntária do laboratório para a recolha de fezes de foca-leopardo em toda a costa sul daquele país e que, ao ver as notícias com as suas fotografias nas reportagens, rapidamente reconheceu que se tratava do seu pertence. Porque Nally não é estranha ao contacto com uma foca-leopardo. É, aliás, uma entusiasta pela espécie. Mas, voltemos ao início.

Dezembro de 2017. A história começa com um telefonema de Nally para uma linha de apoio animal, indicando que no extenso areal da praia de Oreti, um ponto bem a sul da Nova Zelândia, a mais de 1000 quilómetros de distância da capital Wellington, estava um espécime que lhe parecia demasiado magro. Um veterinário foi chamado de pronto ao local para o examinar. E, aferido o estado de saúde da foca-leopardo, chegou-se à conclusão de que este estava em "condições razoáveis". Porém, ainda assim, Nally sugeriu que as suas fezes fossem enviadas para análise — o que estava longe de imaginar é que com elas tinha ido também a sua pen drive.