As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgam nas redes sociais que "o Hezbollah disparou aproximadamente 40 projéteis em direção ao norte de Israel durante três momentos distintos. Um impacto foi identificado na área de Majdal Shams durante um desses ataques. As IDF, em cooperação com o MDA, estão no local, evacuando os feridos."

Segundo a agência internacional AFP, Israel está a divulgar o ataque como sendo dos terroristas do Hezbolah e terá ocorrido num campo de futebol com crianças e continua a alertar que as sirenes estão a soar no local.

"Nove pessoas morreram no ataque em Majdal Shams", disse Eli Bin, diretor-geral da Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, acrescentando que 17 dos 34 feridos estavam em estado crítico, incluindo 10 menores.

Com AFP .