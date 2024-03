O equipamento terá ainda uma componente educativa destinada à comunidade escolar e geral, disponível em horário normal de expediente, e ao mesmo tempo haverá ações de divulgação documental.

“Trata-se de um novo arquivo que está dotado de todas as condições necessárias para evitar a perda do acervo documental do concelho e da região. Foram investidos cerca de 85 mil euros em estantes e depósitos, com condições estanques, que são antifogo e anti-humidade”, explicou à agência Lusa o presidente da câmara, António Pimentel.

De acordo com o autarca social-democrata, “até aqui o arquivo encontrava-se disperso por vários edifícios municipais, com incidência na chamada Casa dos Magistrados, que deixou de reunir condições para a salvaguarda deste espólio".

O novo arquivo surge depois da reconversão da antiga escola preparatória Trindade Coelho que foi transformada num edifício polivalente e no qual foram investidos cerca de dois milhões de euros.

A criação deste arquivo surge em 2005, após terem ocorrido dois incêndios, em 1855 e 1927,que destruíram grande parte da documentação.

“Neste momento, o Arquivo Municipal de Mogadouro possui novas instalações, onde estão guardados mais de 1.178 metros lineares de documentação, com todas as condições de instalação, acondicionamento e ventilação” indicou o autarca.

Este é composto pelo Fundo Documental da Câmara Municipal de Mogadouro, com documentos datados entre 1927 e 2015, e aguarda ainda a incorporação de documentação a partir de 2015.

Existe, ainda, o fundo da Administração do Concelho de Mogadouro, constituído pela série documental de livros de testamentos com datas entre 1928 e 1944.

A este junta-se o Fundo do Tribunal da Comarca de Mogadouro, incorporado em 2005, constituído pela série documental que engloba Processos de Polícia Correcional (1800-1999), constituído por mais de trinta mil processos, sendo que os referentes ao século XIX estão devidamente acondicionados e para consulta.

Uma coleção de boletins do Ministério da Justiça doada por um particular, com datas de 1928 a 1943, também está disponível para consulta.