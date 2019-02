As equipas de emergência turcas encontraram mais três corpos nos escombros de um prédio que ruiu na quarta-feira, em Istambul, elevando para 14 o número de mortos, indicou hoje o ministro do Interior da Turquia.

Suleyman Soylu referiu que as equipas de resgate estão a avançar com os esforços para conseguir alcançar outras pessoas presas nos escombros, sem avançar com o número de pessoas que permanecem desaparecidas.

O balanço anterior apontava para 11 mortos.

Um adolescente de 16 anos foi hoje resgatado com vida dos escombros, tendo sido imediatamente hospitalizado, disse Suleyman Soylu aos jornalistas no local, sem, no entanto, avançar informações sobre o estado de saúde do adolescente.

O salvamento de hoje eleva para 14 o número de pessoas resgatadas com vida dos escombros.

O ministro turco do Interior prometeu punir qualquer pessoa que seja considerada responsável pelo colapso no final de uma investigação.

O edifício, de oito andares, no bairro residencial de Kartal, desmoronou-se na quarta-feira, estando em curso uma investigação para apurar as causas do acidente.

Familiares e amigos aguardam junto aos escombros para saber notícias sobre potenciais vítimas, enquanto as equipas de busca e salvamento procuram mais sobreviventes.

As autoridades não revelaram quantas pessoas estão desaparecidas, mas o prédio, com 14 apartamentos, tinha 43 residentes registados.