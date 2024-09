A passagem do tufão Yagi pelo norte do Vietname deixou, pelo menos, 82 mortos e 64 desaparecidos, segundo um balanço atualizado e divulgado pelas autoridades esta terça-feira.

As inundações e os deslizamentos de terra provocados pela tempestade deixaram ainda 752 feridos, segundo fontes do departamento de gestão de desastres naturais do país.

As equipas de emergência têm tentado ajudar as milhares de pessoas que estão presas nos telhados de suas casas.

"Perdi tudo, tudo. Tive que procurar refúgio no último andar para salvar a minha vida. Não consegui salvar nenhum móvel, está tudo debaixo de água", disse Phan Thi Tuyet, de 50 anos, morador na capital Hanói.

O fenómeno, com rajadas de 149 km/h, já provocou o desabamento de pontes, danificou fábricas e derrubou casas, antes de perder a força no domingo à noite.

O Yagi já foi considerado, pelos meteorologistas locais, o tufão mais intenso a atingir o norte do Vietname nas últimas três décadas.

Antes de atingir o solo vietnamita, o tufão atravessou o sul da China e das Filipinas, onde provocou, pelo menos, 24 mortes.