“O número de mortos subiu para 14 pessoas, incluindo duas crianças. Uma pessoa morreu no hospital. Dezassete feridos, incluindo quatro crianças. Vinte e duas pessoas foram resgatadas. Psicólogos do Serviço Estatal de Situações de Emergência e da Polícia Nacional trataram 206 pessoas, incluindo 11 crianças”, informou a administração militar regional numa mensagem no Telegram.

Um edifício residencial foi atingido pelo ataque com mísseis, que destruiu a entrada do edifício, onde deflagrou um incêndio. As casas vizinhas e doze veículos também foram danificados.

Na informação inicial, as autoridades estimavam em três mortos as vítimas deste ataque.

Entretanto, o número de mortos do ataque de um drone russo a um bloco de apartamentos em Sumi subiu para onze, depois de um dos feridos, um jovem de 18 anos, ter morrido hoje de manhã.

Há “luto na comunidade de Sumi. Hoje, Denis Zhurba, de 18 anos, que foi ferido num ataque inimigo a 30 de janeiro, morreu no hospital. O número de mortos sobe para 11”, escreveu no Telegram o presidente interino da câmara da cidade, Artem Kobzar.

À medida que a invasão russa entra no seu quarto ano, em fevereiro, o exército russo intensifica os seus avanços no leste do país.

A perspetiva de negociações entre Moscovo e Kiev está a ser cada vez mais abordada, uma vez que o regresso de Donald Trump à Casa Branca, em Washington, é visto como um potencial ponto de viragem na guerra.