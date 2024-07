Ministro da Defesa, Nuno Melo, durante a visita ao exercício Army Technological Experimentation 2024 (ARTEX 24), do Exército Português. Nesta segunda edição, o ARTEX conta com a presença de 16 instituições, desde empresas a universidades, envolvendo um total de 30 testes a diversos sistemas, sendo de destacar, entre outros: 10 experimentações com sistemas aéreos não tripulados, um sistema anti-drone, três sistemas terrestres não tripulados, sistemas de comando e controlo, sistemas no âmbito da proteção, explosivos e energia. A condução do ARTEX 24 está a cargo do Centro de Experimentação e Modernização Tecnológica do Exército, apoiado pelo Comando das Forças Terrestres, através do Centro de Capacitação Tática, Simulação e Certificação e da Brigada Mecanizada, 5 julho 2024 no campo militar de Santa Margarida, Constância. PAULO CUNHA / LUSA

