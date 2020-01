Se há uns anos me dissessem que o Canelas 2010 estaria a disputar um jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, e na iminência de defrontar o FC Porto nas meias-finais, não acreditaria.

Aliás, a meu justo dizer, nunca fui capaz de olhar com seriedade para o clube de Vila Nova de Gaia, que sempre deu ares de ser um passatempo para vários elementos dos Super Dragões. Li sobre o Canelas quando a imprensa internacional se debruçou sobre um clube contra quem ninguém queria jogar depois de vários episódios infelizes, onde se inclui uma agressão a um árbitro, e reli. Não via ali nada a que um adepto de futebol se pudesse agarrar.

Obviamente que um Porto contra o Canelas era uma daquelas coincidências que o futebol trama e que nos entretém. Mas havia um lado, do meu lado, que continuava a não dissociar o clube da claque que fim de semana sim, fim de semana não, ocupa o topo sul do estádio do Dragão.

Foi só hoje de manhã, quando vi o “Jogar à Canelas”, um documentário produzido pela MadreMedia para o SAPO24, que vi o que precisava para libertar a agenda de hoje e ver o Académico de Viseu contra o Canelas e piscar um olho ao confronto com os dragões. A razão: o casal Pinela.

O apelido não aparece nas notícias, mas são os Pinela que fazem a família do Canelas, eles que já por ali andam há décadas, ainda antes de o clube ter 2010 no nome e de ter sido reestruturado devido às dívidas. Vê-lo emocionar-se quando fala do Canelas é o que dá uma vida própria a este emblema.

O Canelas 2010 nunca poderá ser o Fernando Madureira, independentemente da importância que teve no sucesso desportivo recente de um clube que galgou várias divisões até chegar ao Campeonato de Portugal. A história com dos Super Dragões apenas nos permite imaginar, de sorriso na cara, um encontro improvável nas meias-finais da Taça. Mais isso são 180 minutos e o senhor Luis Pinela já tem muitos desses no bolso.

Hoje sou um assumido torcedor do Canelas do senhor Pinela.

