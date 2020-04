A Johns Hopkins, por exemplo, recebeu da maior doação jamais feita a uma instituição de ensino nos EUA: 3,3 mil milhões de dólares, fruto de várias contribuições feitas por Michael Bloomberg, bilionário que foi candidato nas primárias democráticas à Casa Branca e que se formou em Engenharia Elétrica na instituição. Para além de figurar na denominação da escola de saúde pública, o nome do magnata e ex-presidente da Câmara de Nova Iorque batiza também os programas de excelência da universidade.

Por outro lado, a instituição reportou em 2018 ser a universidade norte-americana que mais fundos utilizou em investigação e desenvolvimento durante 38 anos seguidos. Só em 2016, gastou mais de dois mil milhões de dólares em projetos como o combate ao dengue ou a idade funcional das células, grande parte deste valor sendo canalizado por agências governamentais e federais.

Para o combate à Covid-19, a Johns Hopkins já recebeu quatro milhões de dólares de Bloomberg e do estado de Maryland (três do primeiro, um do segundo) para investigar tratamentos a vítimas da Covid-19 a partir de plasma sanguíneo de sobreviventes para fornecer anticorpos. Outro dos exemplos do trabalho desta universidade é um guia de recomendações aos governadores dos estados quanto ao possível levantamento das medidas de suspensão.

No entanto, apesar dos muitos milhões que movem as engrenagens desta universidade, o projeto que a catapultou para os ecrãs de todo o mundo não necessitou de grandes fundos, veio da área de engenharia e até foi uma ideia do dia para a noite.

O mundo de olhos postos num painel

Já deve ter reparado nele, um mapa preto com círculos vermelhos de diferentes tamanhos sobre cada país, cada um com a dimensão dependente do número de casos de infeção por covid-19 nesse país.

É o painel de controlo para a covid-19, chamado oficialmente “COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)”.

Criado em janeiro, tornou-se uma referência em todo o mundo. Como escreve a revista Science, não só é usado “por meios de comunicação e agências governamentais pelo mundo”, como o seu modelo “já foi copiado por vários países” e já foi visto nas paredes da “sala de guerra contra o coronavírus” do departamento de Saúde dos EUA.

créditos: Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering

A sua simplicidade é a chave para o seu sucesso. Nos painéis laterais encontram-se listas com os países organizados por número de casos, número de mortes e número de recuperações. Sendo um meio norte-americano, apresenta também o número de testes e de hospitalizações por estado nos EUA. Para completar a informação, neste guia encontram-se ainda diferentes gráficos quanto à evolução dos casos, a que horas foi atualizado pela última vez e que fontes é que usou para apresentar os dados da pandemia.

A outra razão pela sua ampla utilização é a sua fiabilidade. Segundo a Johns Hopkins, o painel tem neste momento como fontes a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e a Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China, assim como vários meios de comunicação, departamentos de saúde e da DXY, uma comunidade online formada por médicos, profissionais de saúde, farmácias e estabelecimentos de saúde.

O cérebro por detrás do mapa, segundo a Science, é Lauren Gardner, professora e investigadora da Escola de Engenharia da Johns Hopkins e co-diretora do seu centro para Sistemas de Ciência e Engenharia. Apesar dessa ser a sua área, a académica dedicou-se a estudos epidémicos no passado, tendo já trabalhado em modelos espaciais de epidemias como o sarampo ou o vírus Zika.

A decisão de criar o mapa, contou Gardner à NPR (a emissora pública dos EUA), partiu de um aluno chinês de doutoramento, Ensheng Dong, e foi uma decisão de impulso e "sob o efeito da cafeína". Na noite de 21 de janeiro, Dong estava acompanhar a escalada de casos no país natal com preocupação, em particular da província de onde é natural, Shanxi.

Perante o seu nervosismo, Gardner sugeriu a Dong que criasse um painel de observação de online e, passadas algumas horas, estava pronto, tendo sido revelado no dia seguinte, a 22 de janeiro. À data, tinham sido registados 444 casos e 17 mortes na região de Hubei, na China, para além de deteção de casos no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, Estados Unidos e Austrália.

Segundo um artigo que escreveu sobre esta plataforma no jornal médico The Lancet, o intuito do painel foi “providenciar investigadores, autoridades de saúde pública e o público em geral com uma ferramenta de fácil utilização para acompanhar o surto à medida que este avança”.

Hoje, os dados estão disponíveis para qualquer um utilizar. Os responsáveis permitem que o painel possa ser usado noutras páginas através de uma função de “embed” [incorporar] e todas as informações podem ser encontradas num repositório de programação GitHub.

No início, apenas Dong estava encarregado de ir atualizando o painel com os dados mais recentes. Com o avançar da pandemia, foram criados postos rotativos. No entanto, com o enorme aumento das fontes de informação, foi necessário criar algoritmos que atualizassem a base de dados automaticamente.

É, porém, necessário ainda fazer um acompanhamento para fazer alterações manuais caso haja dados incorretos. À Science, Lauren Gardner disse que a equipa instalou “um sistema de deteção de anomalias que alerta para discrepâncias nos casos reportados que são colecionados automaticamente”.

Pela sua fiabilidade e facilidade de leitura, o painel explodiu em popularidade, sendo que, a certa altura, foram tantas as pessoas a aceder a esta ferramenta, que os servidores caíram. “Subestimamos massivamente o interesse do público”, admitiu Gardner à NPR, considerando que “as pessoas estão mesmos desesperadas por informação na qual possam confiar”.

A equipa, originalmente com seis pessoas e resumida ao grupo de trabalho de Gardner, precisou de reforços, começando a receber ajuda de mais estudantes, de profissionais do Laboratório de Física Aplicada da universidade e de uma equipa da empresa de software de mapeamento ERSI, o responsável pelo desenho deste painel.

Outro desafio para os responsáveis do painel prendeu-se com os nomes das nações representadas no mapa, devido a tensões geopolíticas. Um dos casos levou a equipa a ter de mudar o nome de “Taiwan” para “Taipei e arredores” devido ao diferendo que opõe a nação asiática à China. A solução passou por jogar pelo seguro e usar as denominações oficiais usadas pelo Departamento de Estado dos EUA.

Com o reforço dos servidores e o processo de automatização garantido, o trabalho começado há meses e sem folgas pelo meio toma agora novas formas. Utilizando os dados agregados pelo painel, Gardner e a sua equipa estão agora focados em criar sistemas matemáticos para calcular o risco da pandemia em termos espaciais e melhor informar os decisores políticas quanto a medidas tomar.