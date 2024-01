Chegou 2024. Muito se espera daqui para a frente mas, para já, importa olhar para as principais notícias do dia de hoje.

Desastres naturais e guerras:

Japão. As autoridades japonesas confirmaram a morte de quatro pessoas na sequência dos fortes sismos que hoje abalaram o Japão e que já levaram o presidente dos EUA, Joe Biden, a manifestar disponibilidade para prestar “toda a ajuda necessária”.

Rússia. Moscovo vai intensificar os seus ataques contra alvos militares na Ucrânia, em retaliação ao bombardeamento do exército ucraniano à cidade russa de Belgorod, no fim de semana, anunciou hoje o presidente russo, Vladimir Putin.

Gaza. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou hoje que as operações militares israelitas no território causaram 21.978 mortos desde o início da guerra, em 7 de outubro. Do lado de Israel, há a garantia de que a guerra vai continuar "durante todo o ano" de 2024.

Mudanças:

Cruzeiros. Os passageiros de cruzeiros que comprem, a partir de hoje, viagens com desembarque em Lisboa passam a pagar taxa turística, que será de valor único, incluída no pacote turístico.

Passe Navegante. O passe de transportes públicos Navegante passa a ser gratuito a partir de hoje para todos os estudantes até aos 23 anos, medida inscrita no Orçamento do Estado para 2024.

Portagens. As portagens das antigas SCUT no Interior e no Algarve têm uma redução de preços de até 30% para veículos ligeiros a partir de hoje e face aos preços até 31 de dezembro, segundo uma portaria do Governo.

Museus e monumentos. A reorganização pública do setor do património entre hoje em funcionamento com o início formal de existência da empresa Museus e Monumentos de Portugal (MMP) e do instituto público Património Cultural, que substituem a Direção-Geral do Património Cultural.

Mais aumentos. O ano de 2024 vai voltar a ficar marcado por um aumento generalizado de preços a pagar pelos consumidores pelos serviços que usam no dia-a-dia, apesar da desaceleração da inflação, que em novembro se fixou nos 1,5%.

Os clássicos de Ano Novo:

Ir a banhos. Imagens do primeiro mergulho do ano em Portugal e pela Europa.

Bebé do Ano. O primeiro bebé do ano de 2024 nasceu no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, que faz parte da Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra. Paulo nasceu trinta minutos depois da meia-noite.

O fogo de artifício. Sydney e Auckland foram as primeiras grandes cidades do mundo a celebrar 2024, com mais de um milhão de pessoas a assistir aos espetáculos. Veja as fotos.

A mensagem de Marcelo. O presidente da República considera que 2024 será um ano ainda mais decisivo do que 2023 e apelou à participação dos portugueses nos atos eleitorais, salientando que o país será aquilo que os votantes quiserem.

