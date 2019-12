Já tem tudo preparado? De certeza? Ora vejamos, que comece a contagem.

10.

Comecemos pelo tempo. O sol vai brilhar em praticamente todo o país no último dia de 2019. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para céu pouco nublado ou limpo a 31 de dezembro, com vento em geral fraco.

No entanto, o tempo vai arrefecer, estando prevista uma descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro, um acentuado arrefecimento noturno, em especial nas regiões do interior, e formação de geada regiões do interior do Norte e Centro.

9.

O mais importante de tudo: se beber, não conduza.

Mas não só, e as autoridades deixam outras recomendações. Em comunicado, a GNR aconselha os condutores a efetuarem um planeamento cuidado das viagens, evitando os períodos do final do dia, quando se prevê maior intensidade de tráfego, descansarem antes da viagem e, pelo menos de duas em duas horas, ou sempre que sintam necessidade, efetuarem paragens de descanso, além de adequarem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário.

8.

"Nem vou sair de casa". Então quer saber o que ver na televisão? Há sugestões para todos os gostos.

Na RTP haverá "O Preço Certo Especial Cantores"... e partir das 23h00, a estação pública estará em direto do Terreiro do Paço, e ligada a todo o país com uma equipa de repórteres para conhecer várias festas de passagem de ano. A SIC aposta no cinema para toda a família com "Angry Birds – O Filme" ou "Maléfica". O Especial Fim de Ano da estação de Paço de Arcos terá "Terra Nossa – Especial Fim de Ano" com César Mourão numa visita aos bastidores do canal. Na TVI, Maria Cerqueira Gomes e Pedro Fernandes conduzem a emissão especial em direto da praia dos Pescadores, em Albufeira.

7.

E afinal quando é que termina a década? Às 23h59 de dia 31 de dezembro de 2019? Para o ano? Está confuso? O nosso cronista Marco Neves explica-lhe como ganhar qualquer discussão que possa surgir entre família e amigos.

6.

Vamos a planos concretos. Se vai entrar no novo ano em Lisboa saiba que o trânsito de acesso à Praça do Comércio vai estar cortado a partir das 17:00 de terça-feira devido aos festejos de Ano Novo, estando previstos nove pontos de entrada com revista.

À semelhança dos anos anteriores, não vai ser permitida a entrada no recinto de garrafas e copos de vidro, bem como chapéus de chuva com hastes compridas, megafones, mochilas de tamanho superior a A3, apontadores de laser, ‘selfie sticks’ ou buzinas de ar comprimido.

Estão instalados nove pontos de acesso com revista que ficam localizados junto à Agência Europeia Marítima, Cais do Sodré, Praça Duque da Terceira, rua do Arsenal, rua do Ouro, rua Augusta, rua da Prata e rua dos Fanqueiros.

E música? Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta são os 'cabeças de cartaz' e à meia-noite haverá o tradicional espetáculo de fogo de artifício, de 15 minutos, que vai ser lançado entre o rio Tejo e o Terreiro do Paço.

Saiba ainda que o metropolitano de Lisboa prolongará o serviço na noite da passagem de ano.

5.

Está a norte. Pois bem, a noite de passagem de passagem de ano no centro cívico do Porto inicia-se, às 22:30, com um concerto com o músico portuense de Tiago Nacarato.

O fogo de artifício, um dos atrativos da passagem de ano do Porto, será lançado exclusivamente a partir do edifício da Câmara Municipal a partir das 00:00 do primeiro dia de 2020 e terá a duração exata de 16 minutos. Após o fogo de artifício, será a vez de Miguel Araújo animar a noite.

A melhor solução para chegar ao centro do Porto? Através de transporte público, já que haverá fortes condicionamentos à circulação e ao estacionamento no centro urbano.

4.

Já tem os seus planos, boa. Quem talvez precise de fazer novos é Marcelo Rebelo de Sousa. O Corvo, a mais pequena ilha açoriana, prepara-se para receber o Presidente da República na passagem de ano, mas o mau tempo pode fazer das suas.

3.

Por falar em Marcelo, apostas para a tradicional mensagem de Ano Novo? Em 2017 o presidente elogiou e deixou avisos, em 2018 pediu prudência e em 2019 "bom senso". E este ano?

2.

Quase a terminar e acho que lhe consigo ler os pensamentos, o que o preocupa é não ter uma playlist para entrar ao melhor ritmo! Não diga mais. Sem pensar muito, cinco sugestões: "Don't Stop Believin", dos Journey; "I Don't Care", de Ed Sheeran & Justin Bieber; "Run the World (Girls)", da Beyoncé; "All my friends", dos LCD Soundsystem; e "One More Time", dos Daft Punk.

1.

Vamos a isso.

Bom ano e boas entradas (e já, agora, boas notícias)