“Vai avançar de imediato a obra, que já estava adjudicada e que agora é consignada, da estrada nacional 16 (EN16), junto à casa de saúde. Trata-se de um alargamento para quatro vias, com separador central”, avançou António Almeida Henriques.

O autarca anunciou que a obra tem “um custo estimado em 482 mil euros e visa resolver um constrangimento da cidade e desafogar bastante aquele troço”.

O troço em causa é uma das entradas da cidade de Viseu e tem nos metros da intervenção um colégio e um hospital privados. Atualmente tem duas vias de rodagem, uma em cada direção.

Em setembro de 2018, no final de uma reunião do executivo, Almeida Henriques anunciava que iria também nascer o ‘primeiro octógono’, a sua primeira rotunda desde que tomou posse e que terá a forma de um octógono, “devidamente ajardinado e com a imagem do município”.