No seu parecer sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que Bruxelas considera que acarreta um “risco de incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento”, o executivo comunitário comenta que “ganhos extraordinários resultantes de despesas mais baixas com juros e de dividendos que se esperam mais elevados do BdP e da CGD não parecem estar a ser usados para acelerar a redução do rácio da dívida pública no PIB” (Produto Interno Bruto).

Esses ganhos, aponta a Comissão, parecem antes estar a ser utilizados “para compensar reduções nas receitas fiscais e aumentos da despesa primária”, razão pela qual o Governo é “convidado” a aplicá-los na redução da dívida pública, cujas metas Bruxelas duvida que Portugal alcance.

O executivo comunitário comenta que, tendo em conta todas as medidas previstas no plano orçamental, estas aparentam ser limitadas com vista a alcançar o ajustamento orçamental recomendado.

O documento justifica a opinião de que o orçamento português acarreta riscos de incumprimento em particular devido a facto de a Comissão projetar “um risco de desvio significativo do ajustamento necessário para o cumprimento do objetivo orçamental de médio prazo tanto para 2018 como para 2019”.