Na alteração à proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), os socialistas defendem, ainda, que o reembolso, pelos municípios, do apoio concedido através da linha de crédito de 50 milhões de euros “é realizado, prioritariamente, através das receitas obtidas com a gestão da biomassa sobrante da limpeza efetuada em substituição dos proprietários e outros produtores florestais; e das receitas arrecadadas através de processos de execução aos proprietários decorrentes da cobrança coerciva das dívidas destes resultantes do incumprimento” do prazo de 15 de março para a realização da limpeza da floresta.

No âmbito do regime excecional das redes de faixas de gestão de combustível, o PS quer, também, que seja “prorrogada para 2019, com as necessárias adaptações, a vigência do Decreto-Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, que cria e regulamenta os procedimentos necessários à operacionalização da linha de crédito para financiamento das despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustível”.

Sobre a limpeza nas “áreas de intervenção prioritária”, o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) definiu 1.049 freguesias prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível, localizadas em 189 dos 308 concelhos portugueses, em que 710 freguesias são de 1.ª prioridade e 339 freguesias são de 2.ª prioridade.

Além das freguesias, entre 16 de março e 30 de abril, são áreas prioritárias de fiscalização as redes secundárias de faixas de gestão de combustível das linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e em alta tensão, das linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão e da rede de transporte de gás natural.