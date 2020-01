Contactada pela Lusa, fonte do Grupo de Contacto do Livre disse a direção não iria pronunciar-se sobre o sentido de voto, adiantando que seria "a deputada a revelar o sentido de voto no momento que considerar oportuno".

Os órgãos do partido estiveram quinta-feira reunidos com a deputada única do Livre na Assembleia da República, para discutir o documento mas da reunião não saiu qualquer comunicado ou declaração relativa ao sentido de voto.

Questionada sobre uma possível retirada de confiança por parte do partido, caso o sentido de voto da deputada não vá ao encontro da vontade política da direção do Livre, a deputada disse apenas que ninguém do partido a interpelou nesse sentido e desvalorizou tal possibilidade.

A deputada afirmou que existiu, por parte do Governo, alguma abertura para negociações relativas ao OE. Contudo, a abertura é ainda "insuficiente", disse, voltando a sublinhar que a proposta orçamental "ilude e desilude".

O Livre anunciou quinta-feira que esteve reunido no dia anterior com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e com o BE, no âmbito do Orçamento de Estado.

A revelação sobre o sentido de voto do partido estava prevista para quinta-feira, segundo comunicado, mas tal não se verificou.