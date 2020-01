Também o deputado do PCP António Filipe perguntou ao ministro quantos elementos da PSP e da GNR vão entrar este ano.

Por sua vez, o deputado do PSD Carlos Peixoto acusou o Governo de ter “deixado envelhecer” as forças de segurança nos últimos quatro anos e questionou o ministro sobre as saídas nas polícias até 2023.

No mesmo sentido, a deputada do Bloco de Esquerda Sandra Cunha acusou o Governo de promover o envelhecimento das forças de segurança e pediu o número das “admissões” e o valor do “investimento previsto”.

Em resposta, o ministro não respondeu aos deputados e sustentou que se verificou “um processo gravíssimo de envelhecimento das forças de segurança” e uma “gravíssima afetação da capacidade de meios de mecanismos operacionais à disposição das forças de segurança”.

Nesse sentido, o governante frisou que “foi necessário tomar medidas” e aprovar a lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança, que “está a produzir resultados”.

Sobre as entradas, o governante destacou as admissões feitas nas forças e serviços de segurança em 2018 e 2019, nomeadamente 1.550 na GNR e 1.000 na PSP, além dos 100 novos inspetores para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O ministro avançou também no parlamento que está previsto no OE a existência de serviços partilhados para a PSP e GNR, explicando que esta medida não passa pelo “integração das duas forças policiais”, mas sim “pôr em comum aquilo que não as distingue”, como a contratação pública, reparação de veículos, aquisição de combustíveis e processamento de vencimentos

Eduardo Cabrita sublinhou que esta medida vai permitir também que essas funções sejam despenhadas por pessoal civil.

(Notícia atualizada às 12:18)