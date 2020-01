Entre as mais de uma centena de propostas que o partido tem previsto apresentar em sede de especialidade, o Pessoas-Animais-Natureza destaca a “criação de uma estratégia nacional de bem-estar animal para os animais de companhia”.

Apontando que, na última legislatura, a Assembleia da República conseguiu “um feito histórico”, nomeadamente que “Portugal deixasse de abater animais de companhia nos canis municipais”, a líder da bancada parlamentar do PAN disse à agência Lusa que este ano há margem para ir “um bocadinho mais longe”.

O propósito do partido através desta estratégia passa por “reforçar o quadro já existente” e a proteção dos animais.

O PAN pretende também “uniformizar aquilo que devem ser, por um lado, as políticas públicas, mas por outro também criar objetivos e metas em matéria, por exemplo, da rede dos centros de recolha oficial, também a própria articulação com as associações zoófilas legalmente constituídas, até mesmo com as forças policiais em matéria de crimes contra animais de companhia”, afirmou.

O partido quer traçar “uma meta no combate ao abandono, à sobrepopulação animal […] mas, acima de tudo, num desafio que tem de estar presente”, que é o de incentivar a adoção, para que “os centros de recolha oficial e as associações zoófilas sejam um local de transição, e não um destino final dos animais”, sublinhou Inês Sousa Real.

Segundo explicou à Lusa a deputada do PAN, esta estratégia deverá delinear “as bases de atuação” a nível nacional, bem como integrar e alinhar os investimentos anualmente previstos em Orçamento do Estado destinados ao apoio às autarquias e à requalificação dos centros de recolha.

“E com a estratégia esperamos, dessa forma, contribuir para ter uma visão concreta para as políticas de bem-estar animal no país”, declarou.

Inês Sousa Real referiu também que o território nacional “tem características diferentes” e destacou a necessidade de olhar para as diversas realidades por forma a adequar e adaptar ferramentas.

Para tal, o PAN propõe que fique inscrito no OE2020 um aumento da verba para os centros de recolha e para as esterilizações.