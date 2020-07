Com o primeiro-ministro, António Costa, e vários ministros na bancada do Governo no hemiciclo, foi Duarte Alves, do PCP, a abrir, no final da votação, o período de declarações de voto orais, uma figura regimental pouco usada no parlamento.

Os argumentos foram idênticos aos usados, na quinta-feira, para justificar o voto contra: as insuficiências do documento, "a convergência PS-PSD" para aprovar o orçamento e "chumbar" as propostas dos comunistas, e o desequilíbrio, que "nega aos trabalhadores o [apoio] que dá aos grupos económicos".

Logo a seguir, a deputada do PS Marina Gonçalves fez um discurso diferente, contrariou PCP e BE para dizendo que a proposta, defendida pela esquerda, de apoio extraordinário para os trabalhadores "não deixa ninguém de fora".

E para o futuro, sublinhou o "esforço de convergência" dos socialistas com os partidos de esquerda e admitiu que "há um caminho a fazer que terá uma resposta no Orçamento do Estado para 2021".