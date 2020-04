O concerto será transmitido de sábado para domingo, a partir da uma da manhã, na TVI e TVI Player, com comentários de Nuno Markl e Diogo Beja. Rui Maria Pêgo e Rita Rugeroni juntam-se a vários artistas nacionais para fazer o 'aquecimento' do evento logo pelas 00h00.

Na MTV Portugal a emissão do megaconcerto começa logo pelas 22:30.

O festival será difundido também online, em (quase) todas as plataformas e redes sociais. E, através delas, no SAPO24.

No domingo à tarde, poderá ouvir em diferido, entre as 16h00 e as 18h00, na Rádio Comercial.

Apresentada por Jimmy Fallon, do “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel, do “Jimmy Kimmel Live” e Stephen Colbert, do “The Late Show with Stephen Colbert”, o concerto conta com a participação de Andrea Bocelli, Taylor Swift, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher, Anitta, Pharrell Williams, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin,, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonase Stevie Wonder.

O evento é dividido em duas partes, com uma transmissão inicial de seis horas, durante a qual os artistas apresentam-se exclusivamente nas redes sociais. A partir da meia-noite (hora de Lisboa), começa a segunda parte, um concerto contínuo de mais de duas horas, transmitido nas plataformas globais da internet e em algumas televisões que asseguraram os direitos.

Veja todos os artistas aqui:

Num comunicado publicado no site da OMS, Hugh Evans, co-fundador e diretor-executivo da Global Citizen, explicou que, além honrar e apoiar "os esforços heróicos dos profissionais de saúde de todas as comunidades, o One World: Together at Home procura também funcionar como uma fonte de unidade e de incentivo à luta global contra a Covid-19". "Através da música, do entretenimento e do seu impacto, o elenco que reunimos vai celebrar, ao vivo, todos aqueles que arriscam a sua própria saúde para proteger a de todos os outros", acrescentou.

Na mesma nota, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que o concerto é "uma poderosa demonstração de solidariedade contra uma ameaça comum".

O concerto visa mobilizar contribuições para o fundo Covid-19 Solidarity Response da Organização Mundial de Saúde, potenciado pelas Nações Unidas.