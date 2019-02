De acordo com um comunicado divulgado por esta organização internacional norte-americana que presta ajuda a refugiados, muitas mulheres que deixaram a Venezuela para fugir à grave situação no país, enfrentam “grandes desafios” na Colômbia.

“As venezuelanas estão a adotar medidas extremas para conseguir providenciar as necessidades básicas para as suas famílias, incluindo o recurso ao trabalho sexual”, segundo os grupos de assistência do IRC que estão a dar apoio em seis cidades da Colômbia.

Um dos grupos de apoio indicou que até profissionais de saúde, nomeadamente médicas venezuelanas, estão a recorrer ao trabalho sexual, ou são vítimas de violência verbal, abuso físico, e mostram medo de que os filhos sejam raptados, sobretudo as raparigas, devido à situação precária em que se encontram.

International Rescue Committee é uma entidade criada em 1933, por sugestão do cientista Albert Einstein, para reconstruir zonas de guerra e ajudar refugiados, e atua em mais de 40 países.