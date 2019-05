Em resposta à agência Lusa, Orlando Figueira, ex-magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) disse que a pretensão do MP “vai ao encontro do que sempre evocou”, isto é, que “Carlos Silva e Daniel Proença de Carvalho não tinham dito a verdade”.

A procuradora Leonor Machado quer extrair uma certidão do processo para investigar crimes de corrupção ativa e branqueamento de capitais cometidos pelo, à data dos factos, presidente do Banco Privado Atlântico (BPA), o banqueiro luso-angolano Carlos Silva, e ainda um alegado falso depoimento do advogado Daniel Proença de Carvalho.

Apesar de considerar correta parte da posição do MP, Orlando Figueira contesta o facto de a procuradora considerar que Carlos Silva estaria em conluio com o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, reiterando que isso “não corresponde à verdade”, mantendo a versão de que os contratos que assinou para ir trabalhar para Angola eram verdadeiros e que nunca se deixou corromper através do arquivamento de dois processos-crime cujo visado era Manuel Vicente.

O requerimento do MP, sublinha, vem no mesmo sentido do que foi alegado no seu recurso da condenação e confirmar o que as declarações de Carlos Silva e Daniel Proença de Carvalho, como testemunhas em audiência de julgamento, não correspondem à verdade, ao contrário do que refere o acórdão.

O arguido Paulo Blanco também reagiu à agência Lusa sobre a iniciativa do MP dizendo que o pedido de extração de certidão peca por tardio e que fosse apresentado “antes das alegações finais, o que inexplicavelmente não sucedeu, teria seguramente dado origem a diferentes alegações do próprio Ministério Público e a uma decisão absolutamente diferente do Tribunal".

O advogado reitera que não foi autor de nenhum dos três contratos de trabalho de Orlando Figueira e lamenta que "um ano depois, o Ministério Público venha reconhecer neste requerimento", quando, "todos os factos, relações e ligações que agora invoca, para fundamentar o pedido de certidão, estavam documentados no processo em que fui injustamente julgado".