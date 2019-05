Em nota enviada à Lusa, o CSM refere que a designação da magistrada foi feita "ao abrigo dos poderes de gestão" daquele órgão, tendo, em 16 de maio passado, o vice-presidente daquele órgão proferido despacho a nomear Andreia Valadares Ferra, juíza de Direito do Quadro Complementar de Lisboa, como assessora de Ivo Rosa.

Antes, em 07 de maio, foi deliberado pelo CSM delegar no vice-presidente, Conselheiro José de Sousa Lameira, diligenciar no sentido de encontrar "as medidas adequadas no seio do Quadro Complementar de Juízes de modo a disponibilizar um ou dois magistrados para assessorarem" o juiz de instrução da Operação Marquês, processo relacionado com criminalidade económica e que envolve conhecidas figuras da política, da banca e do setor empresarial.

O CSM esclarece a propósito que o Quadro Complementar dos Juízes de Lisboa visa precisamente responder a situações de ajuda, tal como Ivo Rosa tinha solicitado.

Entretanto, o gabinete de imprensa do CSM adiantou hoje à agência Lusa que "a magistrada já iniciou funções" de assessoria junto de Ivo Rosa, no Tribunal Central de Instrução Criminal.