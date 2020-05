No âmbito da operação ‘Transição segura’, que decorre entre hoje e segunda-feira, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estão a realizar operações de “intensificação do patrulhamento, sensibilização e fiscalização, em todo o território nacional”, em “estreita articulação, cooperação e colaboração”, para apoiar a população e garantir o cumprimento das normas do estado de emergência, foi hoje anunciado por responsáveis das duas forças durante uma conferência de imprensa.

As operações de sensibilização e de fiscalização incidirão designadamente no sentido de impedir a circulação entre concelhos, que não são permitidas até à noite de domingo, exceto por motivos justificados, de acordo com a legislação.

Os acessos a praias marítimas e fluviais também merecerão a atenção das forças de segurança durante este fim de semana, dadas as previsões de melhoria do estado do tempo, referiram os responsáveis da PSP e da GNR, cujas patrulhas também estarão atentas aos acessos a outros locais propícios à aglomeração de pessoas.