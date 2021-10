"A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, nos dias 12 e 13 de outubro, irá realizar uma operação de segurança em Fátima, de modo a garantir a segurança e a tranquilidade pública, o controlo e a fluidez rodoviária, bem como a prevenção criminal no Santuário de Fátima e nas áreas envolventes", informou a força policial em comunicado.

Considerando que a Peregrinação Aniversária de Outubro tem "grande impacto a nível nacional e internacional" e que "reúne milhares de peregrinos", a GNR informou que "irá desenvolver uma operação para garantir a segurança das pessoas, com a colaboração de diversas entidades".

"Esta operação, que culminará com a realização das celebrações religiosas no dia 13 de outubro, conta com diversas especialidades da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e do sistema de videovigilância", pode ler-se.

A Guarda Nacional Republicana deixou ainda algumas recomendações "para que as celebrações decorram em segurança".

Ir "o mais cedo possível para Fátima e, preferencialmente, para os parques a sul (parques 11 a 14)";

Consultar o Facebook da GNR - Comando Territorial de Santarém, de forma a "saber a localização e lotação dos parques de estacionamento";

Identificar, memorizar ou fotografar "o local onde estaciona a sua viatura ou do local de desembarque do autocarro";

Cumprir "as regras e das orientações da Direção Geral de Saúde (DGS), por forma a garantir a segurança de todos".

A Peregrinação Aniversária de Outubro, que assinala o "milagre do Sol" em Fátima, vai ser presidida pelo arcebispo de Salvador da Bahia, e primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha. O Santuário alivia já as regras de combate à pandemia no que diz respeito à lotação do recinto, mas os cuidados com a higienização das mãos, distanciamento e uso de máscara são mantidos.

A Peregrinação começa no dia 12, às 21h30, com o Rosário internacional, na Capelinha das Aparições, seguido de Procissão das Velas e Celebração no Altar do Recinto de Oração. No dia 13 de outubro, às 9h00, Rosário internacional na Capelinha das Aparições e, às 10h00, Missa internacional, com a Palavra ao Doente, e procissão do Adeus no Altar do Recinto.