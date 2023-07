A abertura do procedimento para classificar o Padrão Seiscentista de Ansião, no distrito de Leiria, foi hoje publicada em Diário da República.

No anúncio lê-se que por despacho do diretor-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, de 21 de março, sob proposta da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura feita no mês anterior, “foi determinada a abertura do procedimento de classificação do Padrão Seiscentista de Ansião”.

O Padrão Seiscentista de Ansião está em vias de classificação, pelo que “o imóvel em vias de classificação e os localizados na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites externos) ficam abrangidos pelas disposições legais em vigor”, lê-se no Diário da República.

Os elementos do processo estão disponíveis nos sítios na Internet da direção-geral, na Direção Regional da Cultura do Centro e na Câmara de Ansião, sendo que os interessados podem “reclamar ou interpor recurso hierárquico do ato que decide a abertura do procedimento de classificação, nos termos e condições estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de impugnação contenciosa”.

De acordo com o Município de Ansião, o padrão foi “mandado erigir pelo Senado de Ansião em 1686, como símbolo de louvor a D. Luís de Meneses”, e “assinala os feitos desse general de artilharia nas diferentes batalhas da Guerra da Restauração, com destaque para as batalhas de Ameixial (1663) e de Montes Claros (1665)”.

“Em agradecimento a D. Luís de Meneses pelos serviços prestados nas batalhas acima mencionadas, foi-lhe doado o senhorio da vila de Ansião, em 1673, facto esse mencionado na epígrafe latina presente neste testemunho de glória a uma personalidade que se destacou não só a nível militar, mas também económico, político e das letras”, adiantou a autarquia no seu ‘site’.

À agência Lusa, o presidente da Câmara, António José Domingues, explicou que o padrão está localizado na Rua Dr. Adriano Rego, na vila de Ansião, num espaço ajardinado, e constitui um ponto de interesse turístico do concelho.