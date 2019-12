Palavras, contas certas e... PUM!

Sobre a palavra "Palavra", no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, é-nos explicado que esta é a unidade linguística com um significado, que pertence a uma classe gramatical, e corresponde na fala a um som ou conjunto de sons e na escrita a um sinal ou conjunto de sinais gráficos.

Ora, independentemente do seu significado ou da correspondência que tenha na fala, sons ou sinais, a palavra também consegue espelhar mais ou menos aquilo que aconteceu num ano civil. E é por isso que "sustentabilidade", "violência [doméstica]", "desinformação", "lítio" ou "jerricã" estão entre as palavras que lideram a votação para a "Palavra do Ano", de acordo com a Porto Editora.

Portanto, a questão que agora se faz é a seguinte: quem sucede ao "enfermeiro", a palavra de 2018? Há uma lista e já pode escolher aquela que considera simbolizar o 2019 português. Tem até ao final do ano para o fazer aqui.

Quanto a mim, ainda não votei na palavra do ano, mas deixarei algumas sobre este sábado.

Contas certas

Demorou, mas foi. Ao fim de quase 10 horas, a proposta do Orçamento do Estado para 2020 do Governo foi aprovada em reunião extraordinária do Conselho de Ministros. António Costa fala em continuação daquilo que se "iniciou em 2016" e diz que... "são contas certas". Esta versão do documento será entregue na Assembleia da República, seguindo-se as fases de discussão na generalidade e na especialidade. Votação final global, no entanto, só para fevereiro.

Valete

Sugiro a leitura da entrevista do rapper Valete ao SAPO24. Trata-se duma conversa que vai mais além de espetáculos e do seu novo álbum, "Em Movimento", que deverá sair em 2021. É sobre música, mas a política — sem grande surpresa — não ficou de fora.

Maçonaria e Opus Dei

É já na próxima semana que o PAN vai apresentar um projeto de lei que tem um objetivo claro: incluir no regime do exercício de funções dos titulares de cargos políticos "um campo de preenchimento facultativo" para indicarem se pertencem ou não a organizações como a maçonaria ou a Opus Dei. De acordo com o comunicado do Pessoas-Animais-Natureza, o partido quer abrir um "importante debate num contexto em que não existam polémicas e suspeições envolvendo estas organizações de caráter discreto, de modo a que se possa fazer uma discussão séria".

Traição

Parece que ninguém se entende na cimeira COP25, em Madrid, segundo os ambientalistas que estão a acompanhar o seu desfecho — ou falta dele. Francisco Ferreira, da organização portuguesa Zero, explicou à Lusa este sábado que no essencial as organizações não-governamentais foram dizer que as negociações na cimeira "estão a trair aquilo que a sociedade tem vindo a pedir insistentemente" que é mais ambição na luta contra as alterações climáticas. Além disto, parece que mesmo após duas semanas de reuniões — e mais de 24 horas após aquele que seria o dia final da cimeira — a verdade é que ainda não há entendimento quando ao que irá sair dali.

Desporto

Amanhã há bola da boa que vai contar com talento português quer no relvado quer no banco. Refiro-me, claro, ao reencontro de José Mourinho e Nuno Espírito Santo. Do historial enquanto treinadores na Premier League reza apenas um jogo — que terminou empatado. Não obstante, no fim desse encontro, o primeiro diria sobre a equipa do segundo: "Eles jogaram como eu gosto de jogar". Ainda que assim pudesse ser, a verdade é que os tempos são outros e a nova equipa de Mourinho joga um bocadinho diferente da anterior. Mas o que se pode esperar deste Wolves vs Tottenham da próxima jornada da liga inglesa? É ler a nossa crónica semanal da Premier League.

Natureza

Se procura um local a visitar e se é fã da Natureza, há uma uma nova atração turística na ilha de São Miguel. O Parque da Grená, na margem norte da Lagoa das Furnas, uma propriedade com 18 hectares de floresta, abriu hoje e já pode ser visitado por famílias — e animais de companhia. Curioso? Aproveite e veja aqui algumas fotografias.

PUM!

É uma palavra — obviamente —, mas também o nome duma exposição a decorrer no Pavilhão do Conhecimento. E parece-me que algo com o nome PUM! A vida indiscreta dos intestinos não precisa de grandes explicações quanto àquilo com que vai brindar os seus visitantes. No entanto, parece que conta a "incrível história dos milhares de microrganismos" que habitam nos nossos intestinos e que "contribuem para o nosso bem-estar". Ora, sendo eu uma pessoa apreciadora de estar bem com a vida e com os intestinos, não tinha como não deixar uma sugestão destas para o domingo.