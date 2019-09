O líder da Igreja Católica sairá de Roma pelas 08:00 locais (07:00 de Lisboa), com destino ao aeroporto da capital moçambicana, Maputo.

A chegada de Francisco ao país lusófono está estimada por volta das 18:30 locais (17:30 de Lisboa), onde será recebido numa cerimónia no aeroporto de Maputo, naquele que é o único ponto da agenda do Papa no primeiro dia.

Durante a viagem episcopal a Moçambique, o Papa irá reunir-se com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e com representantes da sociedade civil, autoridades e do corpo diplomático.

Também membros do clero e de instituições religiosas serão visitados pelo Papa, assim como um hospital na capital.

Um dos momentos-chave da intervenção do Papa em Moçambique será na missa campal de sexta-feira, no Estádio Nacional do Zimpeto, que se espera cheio e com projeção complementar no exterior, para quem não conseguir lugar.