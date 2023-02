Francisco tinha prometido visitar o país da Europa Central em agosto passado, quando a Presidente húngara, Katalin Novák, esteve no Vaticano e lhe entregou o convite oficial.

De acordo com o programa fornecido pelo Vaticano, o Papa irá reunir-se com a Presidente no Palácio Sándor e terá ainda uma reunião com o primeiro-ministro, com quem já se tinha encontrado em setembro.

Francisco esteve em Budapeste em setembro durante algumas horas para celebrar a missa de encerramento do Congresso Eucarístico.

Além dos encontros com o clero do país, onde 65 por cento da população é católica, Francisco também visitará o centro “Beato Laszlo Batthyany-Strattmann” e vai encontrar-se com populações carenciadas e refugiados na Igreja de Santa Isabel da Hungria.

O Papa terminará a sua visita com uma missa na praça Kossuth Lajos e um encontro com académicos na Faculdade de Informática e Ciências Biónicas da Universidade Católica “Péter Pázmány.