O País de Gales, que votou para sair da UE no referendo de 2016, foi o principal beneficiário dos fundos no Reino Unido, recebendo mais de 2 mil milhões de libras (2,4 mil milhões de euros) ao longo dos sete anos do orçamento comunitário de 2014-2020. A Escócia recebeu quase 770 milhões de libras (900 milhões de euros).

O governo vai também ter de compensar os agricultores britânicos que beneficiavam da Política Agrícola Comum da UE, e que chegaram aos 24 mil milhões de libras (29 mil milhões de euros) entre 2014 a 2020.

Um novo Fundo de Prosperidade Partilhada está previsto ser criado este ano mas, entretanto, o governo terá de equilibrar estes compromissos com medidas que estavam no programa eleitoral, de investimento nos serviços públicos, como saúde, educação e segurança, e em infraestruturas.

231 mil cidadãos portugueses já pediram o estatuto de residência

O estatuto de residente permanente ('settled status') é atribuído àqueles que estão a viver há cinco anos consecutivos no Reino Unido, enquanto os que estão há menos de cinco anos no país terão um título provisório ('pre-settled status') até completarem o tempo necessário.

O direito a pedir residência no âmbito deste sistema termina a 31 de dezembro de 2020, quando acaba o período de transição previsto no acordo de saída negociado entre primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a UE, em outubro passado.

O acordo também atribui um período adicional de mais seis meses, até 30 de junho, para os europeus que se tenham instalado no Reino Unido até ao final de 2020 completem a candidatura ao estatuto de residência.

O governo britânico confirmou que os cidadãos europeus que falharem o prazo para se candidatarem ao estatuto de residente não serão deportados imediatamente, como tinha ameaçado um governante anteriormente.

Segundo o Ministério do Interior britânico, já se registaram mais de 2,7 milhões (entre os quais 231 mil portugueses) dos estimados 3,5 milhões de europeus que residem no Reino Unido.

O governo português estima que residam no Reino Unido cerca de 400 mil portugueses.

Vive no Reino Unido e tem dúvidas?

No âmbito das iniciativas de apoio à comunidade portuguesa no quadro do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, encontra-se em funcionamento o Centro de Atendimento Consular para o Reino Unido - Linha BREXIT, através do qual poderá obter informações sobre o processo de candidatura ao novo estatuto de residente no âmbito do EU Settlement Scheme.

Poderá contactar o Centro de Atendimento Consular - Linha BREXIT de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 17:00 horas, através do número de telefone 020 36 36 84 70 e do endereço de e-mail cac.ru@ama.pt.

A Representação Permanente da Comissão Europeia em Londres disponibiliza ainda três vídeos informativos sobre os:

É cidadão europeu e vai viajar para o Reino Unido?

Os cidadãos da União Europeia poderão viajar para o Reino Unido sem necessidade de visto para estadas curtas, até três meses. Enquanto cidadão da UE será autorizado a viajar para o Reino Unido com o passaporte ou, de momento, com o bilhete de identidade.

Cientistas, investigadores e matemáticos terão visto especial

Batizado de “Talento Global”, o visto vai entrar em funcionamento a 20 de fevereiro e substitui um esquema intitulado Tier 1 (Talento Excecional), que impunha um limite de 2.000 profissionais extracomunitários desta categoria que poderiam entrar no país.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que este novo visto pretende "enviar uma mensagem de que o Reino Unido está aberto às mentes mais talentosas do mundo e pronto para apoiá-los para tornar as suas ideias realidade”.

O governo anunciou outras medidas para impulsionar a investigação científica no país, incluindo a disponibilização de 300 milhões de libras (356 milhões de euros) nos próximos cinco anos para trabalhos "experimentais e imaginativos" na área das matemáticas e a redução da burocracia.

E quanto ao Cartão Europeu de Seguro de Doença?

Os cidadãos da União deixarão de poder aceder a cuidados de saúde no Reino Unido mediante apresentação do seu Cartão Europeu de Seguro de Doença.

As regras da União Europeia em matéria de roaming continuarão a aplicar-se no Reino Unido?

Não, as empresas que prestam serviços de comunicações móveis, como chamadas de voz, mensagens de texto ou dados, deixarão de ter de respeitar as regras da União Europeia em matéria de itinerância (roaming) quando operam no Reino Unido.

Isto significa que as operadoras podem aplicar sobretaxas aos clientes do Reino Unido que utilizam serviços de itinerância na UE e aos viajantes da UE que utilizam serviços de itinerância no Reino Unido.

Os direitos dos passageiros da União Europeia continuarão a aplicar-se cidadãos europeus que viajam com destino e com origem no Reino Unido?

Se viajar com uma transportadora aérea da União Europeia continuará protegido pelos direitos dos passageiros da UE em voos com partida de um aeroporto do Reino Unido e com destino a um aeroporto situado na UE, e vice-versa.

Se viajar com uma companhia aérea de um país terceiro, só estará coberto em voos com partida da UE para o Reino Unido, mas não em voos com partida do Reino Unido para um aeroporto da UE.

Continuará a beneficiar da legislação da UE relativa aos direitos de passageiros de ferries para qualquer viagem que tenha início ou termine num porto da União Europeia.

Continuará ainda a beneficiar da legislação da UE relativa aos direitos de passageiros de autocarros para rotas com destino ou partida do Reino Unido, se tiver entrado ou saído na UE e a distância prevista for igual ou superior a 250 km.

Continuará, por fim, a beneficiar da legislação da UE sobre os direitos dos passageiros de transportes ferroviários no que se refere aos serviços ferroviários na UE, desde que a empresa ferroviária esteja licenciada ao abrigo das regras da UE.

