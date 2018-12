“Digo a Donald Trump e o presidente da República (Emmanuel Macron) diz-lhe igualmente: nós não participamos nos debates norte-americanos, deixe-nos viver a nossa vida”, declarou Le Drian numa entrevista televisiva ao ser questionado sobre mensagens do presidente dos Estados Unidos na rede social Twitter.

Trump voltou a criticar no sábado o acordo de Paris sobre o clima, considerando que o movimento dos “coletes amarelos” em França é a prova de que o pacto “não funciona”.

“O acordo de Paris não funciona assim tão bem para Paris. Manifestações e tumultos por toda a França”, escreveu o presidente dos Estados Unidos na rede social Twitter.

O movimento dos “coletes amarelos”, que se iniciou contra o aumento do preço dos combustíveis, juntou no sábado cerca de 125.000 pessoas em protestos em toda a França no quarto grande dia de manifestações, segundo o Ministério do Interior.

Um total de 1.723 pessoas foram identificadas e 1.200 foram detidas, tendo sido registados 135 feridos, 17 dos quais polícias, de acordo com a mesma fonte.

“As pessoas não querem pagar muito dinheiro aos países subdesenvolvidos (que são governados de modo discutível), com o objetivo de talvez proteger o ambiente”, disse o Presidente dos Estados Unidos.

Esta não foi a primeira vez que Trump falou sobre o movimento. Na terça-feira tinha ironizado sobre as concessões feitas pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, aos “coletes amarelos”, considerando que o acordo de Paris estava condenado ao fracasso.