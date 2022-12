Roberta Metsola enviou uma carta ao multimilionário norte-americano com um convite para que compareça em Bruxelas para prestar um depoimento sobre a rede social Twitter.

Mas como não tem autoridade para obrigar Musk a depor. A resposta do empresário ainda é uma incógnita.

Elon Musk, fundador da Tesla, tem criado enorme agitação e provocado uma série de polémicas desde que comprou a rede Twitter em outubro por 44 mil milhões de dólares.

As decisões que Musk assumiu na plataforma nas últimas semanas – demitir metade da força de trabalho, restabelecer a conta do ex-presidente americano Donald Trump, suspender as orientações contra desinformação sobre a covid-19, bloquear a conta de alguns jornalistas e em seguida voltar atrás, proibir referências a plataformas rivais no Twitter – atraiu o escrutínio de legisladores de ambos os lados do Atlântico.

A Comissão Europeia alertou Musk de que está a expor-se a "sanções" da UE por violar a liberdade da imprensa.

No domingo, Musk lançou uma votação a perguntar aos utilizadores da rede social se deveria continuar no comando do Twitter ou sair e contratar um CEO.

A votação terminou na segunda-feira com 57,5% dos votos a favor da saída. Ainda não se sabe se Musk vai ou não seguir o resultado da votação.

Desde que Elon Musk comprou a plataforma, o preço das ações do Twitter caíram. Desde então, vários anunciantes afastaram-se do Twitter temendo as várias polémicas e as inúmeras mudanças das regras internas da empresa.