O Parlamento Europeu vai votar hoje, no hemiciclo de Estrasburgo, a nova Comissão Europeia liderada por Ursula Von der Leyen, que se for aprovada, como tudo o indica, entrará em funções no próximo domingo, 01 de dezembro.

O novo executivo comunitário, que integra a comissária Elisa Ferreira, responsável pela pasta da Coesão e Reformas, já deveria ter iniciado o seu mandato de cinco anos em 01 de novembro, mas a reprovação de três comissários pelo Parlamento Europeu levou a um atraso no processo, que deverá ficar hoje concluído, com a votação em plenário às 12:00 locais (11:00 em Lisboa). Antes da votação do conjunto do colégio, às 09:00 locais, a presidente eleita da Comissão – que já foi aprovada pela assembleia europeia em julho, com somente mais nove votos que a maioria necessária – vai apresentar a sua equipa de comissários indigitados e o respetivo programa, seguindo-se um debate, após o qual cada grupo político reunir-se-á brevemente para decidir o sentido de voto. O Parlamento elege ou rejeita a Comissão por maioria dos votos expressos, por votação nominal. Entre os partidos portugueses representados na assembleia europeia, PS, PSD e CDS irão votar favoravelmente, enquanto Bloco de Esquerda e PCP já anunciaram que vão votar contra e o PAN vai abster-se. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.