O suposto engenho explosivo, aparentemente uma granada de morteiro, foi hoje encontrado junto à praia daquele município do litoral do distrito de Coimbra e levado para o interior do parque de campismo – que é ocupado maioritariamente por caravanas – por um utente do espaço.

"Está num vaso ao lado de uma caravana. É um engenho que aparenta ser explosivo, aparenta ser uma granada de morteiro, mas ainda não há confirmação", afirmou o comandante do Porto da Figueira da Foz, João Lourenço.

Na sequência do alerta dado às autoridades cerca das 12:30, foram destacados meios da Polícia Marítima para o local, tendo sido ativada uma equipa de mergulhadores-sapadores da Marinha Portuguesa para confirmarem as características e avaliarem a perigosidade do achado, e eventualmente removerem o objeto em causa, adiantou o comandante do Porto.

Foi também criado um perímetro de segurança de 100 metros em redor da caravana em causa, com evacuação dessa zona do parque de campismo, disse João Lourenço.