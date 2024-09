Nesta edição, o júri foi composto por Cláudia Lima Carvalho (Jornalista Time Out Lisboa), Catarina Amado (Diretora de Comunicação e Marketing Edições do Gosto), Diogo Lopes (Chefe Pasteleiro Four Seasons Hotel Ritz Lisbon), Lara Figueiredo (Chefe Pasteleira Penha Longa Resort), João Pedro Gomes (Investigador de gastronomia), Domingos Soares Franco (Enólogo), Isabel Zibaia Rafael (Autora e Blogger) e Joana Barrios (Apresentadora 24 Kitchen e Autora).

“Não há dúvida de quem em Lisboa existem bons pastéis de nata! Esta foi a prova final mais difícil desde que existe o concurso. O pastel vencedor acabou por ser de uma pastelaria que já ganhou em anos anteriores – o que quer dizer que manteve a sua qualidade”, refere o presidente de júri, o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, em comunicado.

Os membros do júri provam os pastéis de forma cega, sem saberem de que estabelecimento são, de forma a ser uma avaliação completamente isenta. Durante o momento de avaliação são pontuadas características como “Aspeto”, “Toque da massa”, “Sabor e consistência da massa”, “Recheio” e “Sabor global”.

O desafio arrancou com a fase de inscrições, direcionada a estabelecimentos com fabrico próprio na Área Metropolitana de Lisboa e prosseguiu com as provas de apuramento que aconteceram entre 11 e 13 de setembro no Centro Lexus Lisboa. A grande final reuniu 12 finalistas e aconteceu hoje, no Congresso de Cozinha.

Os 12 estabelecimentos finalistas do Melhor Pastel de Nata 2024 foram os seguintes: Altis Belém Hotel & Spa, Bread & Friends, Casa do Padeiro, Castro – Atelier de Pasteis de Nata, Confeitaria Glória, Nat’elier, O Pãozinho das Marias, Padaria da Né, Pão da Ribeira, Pastelaria Aloma, Pastelaria Batalha e Pastelaria País dos Doces.

A competição "O Melhor Pastel de Nata" foi lançado em 2009 e é organizado pelas Edições do Gosto e por Virgílio Gomes.