“Hoje é o dia de participação, de apelo a participação dos portugueses, este direito foi arduamente conquistado, nós devemos celebrá-lo, é mesmo o maior dia da nossa democracia”, afirmou Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas após ter votado, perto das 12:00, na Escola Básica de Telheiras, em Lisboa, acompanhado pelo filho.

O secretário-geral do PS instou os portugueses a não “deixar para os outros a decisão sobre o futuro” que querem para o país e disse estar "alegre", "feliz" e "contente" pelo exercício do direito de voto.

Pedro Nuno Santos foi abordado por algumas pessoas que votam no mesmo local, recebendo manifestações de apoio e também contra a sua candidatura.

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar 10.819.122 eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 24 milhões de euros. Concorrem a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022. Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.