Pedro Sánchez afirmou, numa entrevista à rádio Cadena SER, que a decisão do Unidas Podemos de realizar uma consulta interna às bases para aprovar o apoio do partido de extrema-esquerda à continuação do chefe de Governo socialista correspondia, na prática, a uma rutura das negociações.

“A sua [de Pablo Iglesias] consulta rompeu as negociações, porque vão tratar de utilizar essa consulta truncada para justificar o seu não à investidura pela segunda vez”, disse o primeiro-ministro em funções.

O Unidas Podemos tinha anunciado na semana passada que ia consultar as bases antes de aprovar um Governo que pretendia ser de coligação com o PSOE (Partido Socialista Espanhol).

O líder socialista considerou que essa consulta é uma “mascarada” e “não retrata a realidade” porque não faz constar propostas que fez ao líder da extrema-esquerda, Pablo Iglesias.

Em 2016, o Unidas Podemos também retirou o apoio à investidura como chefe de Governo de Pedro Sánchez, que na altura estava na oposição e queria substituir Mariano Rajoy, do PP (Partido Popular, direita) como primeiro-ministro.

A falta de progressos nas negociações para formar Governo, três meses depois das eleições de 28 de abril e a uma semana do início do debate de investidura de Sánchez, faz aumentar as possibilidades de que seja marcada uma nova consulta eleitoral.