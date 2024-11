"Mais de 20 membros das quadrilhas de ladrões envolvidos no roubo de camiões de ajuda humanitária morreram numa operação realizada pelos serviços de segurança com a cooperação dos comités tribais", informou em comunicado.

“A operação de segurança de hoje não será a última”, acrescentou o ministério, que relatou que a ocorrência dos roubos a camiões “impactou gravemente a sociedade e causou prejuízos no sul de Gaza”.

Uma fonte do Ministério do Interior afirmou à AFP que os 20 mortos estavam ligados ao assalto realizado, no sábado, a um comboio do Programa Mundial de Alimentos (PMA) que levava ajuda para Gaza.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, informou esta segunda-feira, numa conferência de imprensa em Nova Iorque que, dos 109 camiões que passaram por Kerem Shalom, apenas 11 chegaram aos depósitos de distribuição.

Israel impôs um cerco total a Gaza no início do conflito em outubro de 2023, dificultando a distribuição de ajuda devido à falta de combustível.

A este obstáculo somam-se os danos nas estradas, os roubos de carga e os combates intensificados no território palestiniano, onde vivem cerca de 2,4 milhões de pessoas.

Várias fontes de organizações humanitárias, que falaram com a AFP sob condição de anonimato, afirmam que cerca de metade da ajuda que chega a Gaza é roubada.